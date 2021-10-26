台積電26日宣布推出N4P製程技術，成為5奈米技術平台中的效能強化版本，並且加入業界最先進且最廣泛的先進製程技術家族。藉由 N5、N4、N3、以及最新的N4P製程，台積電提供多樣且強大的技術組合選擇，協助客戶實現產品的功耗、效能、面積、以及成本優勢。

做為台積電5奈米家族的第三個主要強化版本，N4P的效能較原先的 N5增快11％，也較N4增快6％。相較於N5，N4P的功耗效率提升22％，電晶體密度增加6％。同時，N4P 藉由減少光罩層數來降低製程複雜度且改善晶片的生產週期。

N4P展現了台積電持續追求及投資提升製程技術的成果。台積電客戶往往投入寶貴的資源來為其產品開發新的矽智財、架構、以及其他創新方法。N4P 製程技術設計可將基於5奈米製程的產品輕鬆移轉，讓客戶能夠更加善用既有資源，並且為其 N5 產品提供更快更節能的下一世代產品。

台積電業務開發資深副總經理張曉強博士表示：「N4P 的推出強化了台積電的先進邏輯半導體技術組合，其中的每項技術皆具備獨特的效能、功耗效率、以及成本優勢。經過優化的N4P可提供高效能運算（HPC）與行動裝置應用一個更強化且先進的技術平台。」