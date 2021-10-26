大陸人氣女星Angelababy（楊穎）15歲就以模特兒之姿踏入演藝圈，有一張如洋娃娃般的高顏值，32歲的她雖然是人妻、人母，但狀態仍維持地極好；Angelababy和黃曉明結婚多年，婚後育有一個寶貝兒子小海綿，近日她帶著小海綿參加萬聖節派對，變身逆齡暗黑蘿莉，4歲小海綿臉蛋也曝光，路人一看驚呼「遺傳帥爸基因」。

Angelababy和黃曉明結婚本該是王子公主過著幸福快樂生活，但近年兩人鮮少同台或同框公開放閃，也讓婚變傳聞不脛而走，但不久前一家人出遊間接打破謠言；日前有網友分享在遊樂園巧遇Angelababy，她帶著小海綿參加萬聖節活動，母子倆也都特地Cosplay，相當吸睛。

近日Angelababy帶著小海綿參加萬聖節派對，變身逆齡暗黑蘿莉，4歲小海綿臉蛋也曝光，路人一看驚呼「遺傳帥爸基因」。(圖/ 摘自微博)

從網友的照片中Angelababy穿著一身黑色女僕裝，變身暗黑蘿莉，可愛打扮完全不像是32歲已經當媽的人，滿滿少女感；還有一張照捕捉到4歲多的小海綿，他穿著電影《哈利波特》中的魔法學院長袍，像縮小版的電影主角，可愛身影萌翻一票人。

不過，原PO一開始沒有替小海綿的照片打馬賽克，側臉直接曝光，水汪汪眼睛和高挺的小鼻子，有男神爸爸黃曉明的韻味，紛紛稱讚小海綿神遺傳爸爸帥基因；但事後有網友不滿意原PO擅自公開小海綿長相，他才急忙在照片上用卡通圖案遮住小海綿的臉。