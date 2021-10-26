撞衫不稀奇，一家金控三個經營高層同時「撞名」才罕見。兆豐金控董事會今日通過兆豐投信總經理陳駿賢的提前退休案，據了解，將先由副總出任代理總經理，同時真除可能性很高，巧的是這位代理總經理的名字，竟和投信董事長陳佩君同名同姓，這也是兆豐金控繼兆豐證券、兆豐投信兩位董事長之後，第三個叫作「陳佩君」的董總級高階主管。

兆豐投信現任總經理的提前退休，也使兆豐金體系又多了一位叫「陳佩君」的董總級高層。現年60歲的陳駿賢是否會轉戰業界其他投信機構，引人矚目，不過據了解，陳駿賢已表達不會轉往投信機構，而是另有其他生涯規劃。

據了解，兆豐金體系的陳佩君不只三個，另外兆豐銀行總行還有一位年輕行員，也叫作陳佩君，這在兆豐金體系已傳為趣談。三年前，兆豐金控旗下兆豐證券董事長，和當時還是兆豐創投總經理的兆豐投信董事長陳佩君的同名，就令金融圈直呼實在太巧，一家金控旗下兩家子公司的董總級高層竟然同名同姓，如今這個「撞名」更進一步在兆豐投信出現，董事長、總經理同名同姓都叫作陳佩君，對此在今日兆豐金控董事會上，即有不少董事對此打趣，以後要怎麼叫，才不會混淆。

據悉，兆豐金今日的董事會上，也由銀行總經理蔡永義出面提出與提高銀行獲利相關的報告，對此兆豐銀擬固守企金獲利之外，另外再開發更多的財富管理等個人金融相關獲利來源，此外，兆豐金控集團也將推動旗下各子公司的數位化發展計畫，對此兆豐金董事亦高度重視兆豐金各子公司推動數位化的進度。