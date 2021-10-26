繼合作《名偵探柯南》、《鬼滅之刃》等人氣動漫後，藏壽司再推出「三麗鷗家族限定聯名扭蛋」重磅聯名，11月1日起於全台店鋪推出一系列限定周邊，包含13款造型扭蛋，還加碼滿額集點活動，只要集滿指定點數，就能把絨毛杯套、手提袋、絨毛大抱枕等俏皮周邊帶回家。

此外，藏壽司也瞄準台灣一號店「松江南京店」，從11月2日起首設「自助結帳機」，貫徹用餐零接觸；餐點部分全台店舖也新推出應景的「秋爽推薦」料理，包含、新品「鰻魚玉子天婦羅醬拌烏龍麵」、「柚香醃漬槍烏賊」、「白身魚天婦羅」，打造出溫潤鮮甜的秋季海洋盛宴。

枕著鮭魚卵軍艦壽司，和抱著鯛魚燒的HELLO KITTY。（吳奕萱攝）

風靡全球的三麗鷗家族，11月1日起俏皮現身全台藏壽司，本次限定聯名合作扭蛋，將推出共13款的俏皮周邊，包括4款軟膠磁鐵、4款壓克力吊飾，及5款限量立體公仔。其中，枕著鮭魚卵軍艦壽司，和抱著鯛魚燒的HELLO KITTY、捧著炙燒鮭魚壽司的雙星仙子，還有躺在鮭魚壽司上的美樂蒂，可愛指數破表。

凡從11月1日起至全台店鋪消費滿300元即可獲得1點，集滿10點，就能把HELLO KITTY絨毛杯套帶回家；集滿14點則可兌換粉紅少女心的美樂蒂手提袋。

「三麗鷗家族限定聯名扭蛋」。（吳奕萱攝）