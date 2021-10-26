高端疫苗打不完，有醫師稱始料未及，台北市長柯文哲妻子陳佩琪26日指出，可能有近200多萬劑高端疫苗用不到，想想它可是全球最貴的疫苗，這下子浪費民脂民膏以數10億計算，批評政府事前未請專家調查，評估高端合理需求量，浪費錢買用不到的東西。

陳佩琪今在臉書發文指出，記得8月23日高端疫苗開打的第一天，她的小診間一個上午預約了40位民眾，除一位身體不適不能來，其餘39位都準時報到，其中有1位約70歲的長者打針前就抱怨頭暈，量血壓竟高到170至180左右，原本就有高血壓病史，聽人說打疫苗前不能吃藥，自行停藥3天才導致此結果 ，她當下拒絕打疫苗，請民眾回家服藥至少3天以上，控制好了再來，呼籲民眾打疫苗前一定要控制好慢性病，才能避免疫苗不良副作用。

她表示，第1天高端施打率是9成五，星期二、三、四做其他醫療業務，周五恢復打高端，1天仍有80位民眾預約，但整天下來卻有16位沒報到，相隔3天報到率掉到剩下8成，問其他醫師也大概是這個數字。

陳佩琪說，今天看到媒體說高端買500萬劑，可能有將近200多萬劑用不到，想想它可是全球最貴的疫苗，這下子浪費民脂民膏以數10億計算，有醫師說高端打不完很意外，說實在的，去問問做第一線的醫護，一點也不意外，高端開打一個星期就會給你明確答案。

她透露，在醫界做30多年，偶爾會遇到民眾付不起退掛號或診察費的，雖是小錢，但還是有人無法負擔，就知道底層民眾生活有多苦，政府可不可以事前請專家做調查，來評估高端合理的需求量，不要浪費錢去買那些用不到的東西了，幾10億錢拿來加強底層民眾的紓困豈不更好。