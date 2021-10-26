據彭博引述知情人士報導，中國當局要求恒大主席許家印以其私人財富緩解恒大的債務危機。

報導稱，北京當局的指示是自恒大錯過了於9月23日，亦即其第一筆境外美元債債息到期日後作出的。各地地方政府亦正密切監控恒大的銀行帳戶，以確保恒大的現金用於未完工的房地產項目，以及不會轉用於債權人支付上。

這次北京要求許家印動用私人財富支付恒大的債務，反映北京不願意予人救助恒大的印象，即使此次恒大的危機已蔓延至其他房地產商，並導致市場負面情緒。恒大的負債達3000億美元以上，其債券價格也屢創新低。