蔡英文總統今天感謝澳洲挺身支持臺灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並在諸多重要場合公開發聲支持臺灣的國際參與。她認為，透過加入CPTPP及洽簽雙邊經貿合作協定（ECA），臺澳兩國貿易關係將向前邁開重要的步伐。也承諾，臺灣將持續與澳洲的夥伴共同努力守護區域，維護民主、自由及法治的共同價值。

蔡英文下午出席澳洲辦事處成立40周年慶祝活動以英文致詞時表示，為紀念這個日子，澳洲辦事處推出「40年、40個故事」，讓我們有機會領略許多人為加深兩國關係所做的努力。這些故事中的人，還有其他更多人，為今天臺澳所享有的友誼奠下根基。

她指出，隨著臺澳擴展各項領域的合作，特別是在經貿投資、文化交流等方面，現在兩國關係比以往更加蓬勃發展。過去5年，臺澳雙邊貿易及投資額分別以每年10％、13％的幅度持續穩定成長，充分展現臺灣與澳洲堅實、多元、互惠的關係。

她相信在露珍怡代表的領導下，臺澳關係將更加密切。她說，自從露代表今年2月上任以來，積極拓展臺澳各領域的交流。在疫情期間，全力支持臺灣第一線醫護人員，在東京奧運期間，也為我們的選手加油喝采，充分展現兩國堅實的友誼。

蔡英文也感謝澳洲各界挺身支持臺灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。她認為，透過加入CPTPP及洽簽雙邊經貿合作協定（ECA），臺澳兩國貿易關係將向前邁開重要的步伐。澳洲已是臺灣能源轉型及朝2050年淨零排放前進的關鍵夥伴，兩國將為區域的永續發展共同努力。

她提到，臺灣和澳洲致力維護印太區域安全、穩定與繁榮。今年澳洲政府在諸多重要場合，公開發聲支持臺灣的國際參與，強調臺海和平與穩定的重要性。她要感謝澳洲的支持，臺灣將持續與澳洲的夥伴共同努力守護區域，維護民主、自由及法治的共同價值。

蔡英文表示，兩國過去的成就和未來的進步奠基於40年來的廣泛民間交流。澳洲是臺灣在學術與職業交流上的天生夥伴，希望我們的雙語國家政策能進一步嘉惠新世代的臺澳兩國人民。她再次感謝澳洲辦事處舉辦這場活動，「不但彰顯臺澳關係深厚，也希望在未來持續激勵兩國及人民發展更緊實的友誼」。