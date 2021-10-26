新華社今天（26日）報導，解放軍全軍裝備工作會議10月25日至26日在京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在會上作出重要指示。

習近平強調，「十三五」時期，在中共中央和中央軍委堅強領導下，在軍地各有關方面共同努力下，解放軍武器裝備建設實現跨越式發展、取得歷史性成就，為提升國家戰略能力特別是軍事實力提供了堅實物質技術支撐。希望同志們深入貫徹新時代黨的強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，加緊推進「十四五」規劃任務落實，加緊構建武器裝備現代化管理體系，全面開創武器裝備建設新局面，為實現建軍一百年（2027年）奮鬥目標作出積極貢獻。

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠出席會議並強調，要深入貫徹習近平重要指示和決策部署，把握新時代武器裝備建設歷史方位，加快構建武器裝備建設新發展格局，匯聚推進武器裝備建設強大合力，聚焦國家安全需求、緊盯現實軍事鬥爭、突出科技自立自強、圍繞部隊戰鬥力生成、瞄准世界一流水平打好攻關會戰，全力以赴加快武器裝備現代化，在新的起點上推動我軍武器裝備建設再上一個大台階。

會議總結了「十三五」時期武器裝備建設情況，部署了「十四五」時期武器裝備建設任務，就構建武器裝備現代化管理體系進行了研究討論。

中共中央軍委機關有關部門、解放軍各大單位領導，中共中央和大陸國家機關有關部門、中國科學院、各軍工集團公司等領導皆參加會議。