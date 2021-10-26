有知情人士透露，中國監管部門敦促許家印拿出個人身家，緩解中國恒大不斷加劇的債務危機。

香港信報報導，知情人士稱，中國恒大此前未能在9月23日按期兌付一筆美元債利息，有關部門之後對許家印作出上述指示。

知情人士表示，中國多地政府正在監管恒大的銀行賬戶，確保公司資金用於在建住宅項目完工，而不是轉變用途償還債權人。

9月23日，恒大未能如期支付面值20.3億美元的美元債券利息8350萬美元，但得到30天寬限期，即10月23日到期。大陸證券時報22日表示，恒大在21日向國際債券人支付了上述利息。