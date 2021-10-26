台南市警五分局破獲許姓嫌犯為首的竊電詐欺集團。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

昔從事魚塭養殖的60多歲許姓嫌犯，因養殖業用電量大，20多年前為省電，無師自通改電表，在養殖業頗有「口碑」，台南、高雄、屏東業者紛紛找上門，許嫌還跨行幫工廠、餐飲等高用電量業者改裝，每次收取2至4萬元不等費用，害台電損失千萬元以上，許嫌不法獲利逾百萬元，台南市警五分局將其拘提到案，依竊盜、詐欺與組織犯罪等罪嫌移送南檢法辦。

台南市警五分局與台電台南區處稽查課聯手，偵破許姓嫌犯為首的竊電詐欺集團案，許嫌以改造電表齒輪、加裝電阻、裝設遙控器或電容器等方式，替南部不肖養殖、餐飲業者竊電，粗估至少有40名共犯尋求許嫌改裝電表竊電。

警方表示，去年與台電台南區處配合查緝百餘位竊電用戶，追回4100萬元違規用電費用，其中，警五分局員警負責偵辦的竊電詐欺集團案就占了2000萬元，今年循線繼續針對竊電不法集團加強查緝，追出以許嫌為首的竊電集團，而許嫌曾於2008年、2013年遭警方查緝法辦。

據台電公司表示，改裝電表的手法有十餘種，違法更改電表會造成電流不穩容易引起火警，許嫌曾幫共犯以加裝電容器的方式竊電，結果引起電流短路爆炸。警方在追查相關共犯時發現，有名共犯為節省家中冷氣費，一次砸下12萬元改裝6顆電表，後來擔心遭查緝，又花6萬元請許嫌拆除阻電設備，最後仍被警方循線查獲。

警方指出，不少共犯以為偷電省電，即使被發現，就是把電費還給台電，不知道台電會報警，因而涉及竊盜罪，悔不當初。警方呼籲，民眾切勿貪小便宜，聽信不肖業者裝設「節電裝置」，千萬不要為了「省電」變成「竊電」，誤觸法網。