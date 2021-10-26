嘉義縣水上鄉南靖車站旁台鐵宿舍群，今年8月台鐵欲發包拆除，引發文史團體關注、倡議保存。（呂妍庭攝）

嘉義縣水上鄉南靖車站經文資審議委員會審查，已被以歷史建築列冊追蹤。（呂妍庭攝）

嘉義縣水上鄉南靖車站旁台鐵宿舍群，今年8月台鐵欲發包拆除，引發文史團體關注、倡議保存，嘉義縣議員林緗亭在議會總質詢時關注此案，並以檜意森活村等成功活化案例為借鏡，要縣府文化觀光局多費心，文觀局長許有仁表示可向文化部申請「產業文化資產創生計畫」活化再利用，但需與台鐵局達成共識。

林緗亭質詢時說，文化建物拆一件少一件，公部門應重視時間累積的文化底蘊，像與南靖車站宿舍群僅隔一條台一線的南靖糖廠及宿舍，就保存得不錯，對照南靖車站宿舍群可能被拆，日後南靖糖業文化路徑就像缺了一塊拼圖。

林緗亭也拿緊鄰的台南市後壁俗女村來比較，認為文觀局長期忽略對水上鄉的觀光推動，指南靖一帶有糖廠、火車站、八掌溪及舊鐵橋，觀光資源獨特，要求文觀局對南靖車站宿舍群應要有積極作為。

嘉義縣長翁章梁說，從文資審議角度來看，委員可能覺得宿舍群的狀態已不值得保留，但站在復舊、保存角度來看，確實可透過文觀局提報計畫加以活化，另縣府也會透過立委與台鐵溝通。