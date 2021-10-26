之前談到台股自10/15日單日大漲近400點，站上10日均線後，隨著10日線正式翻揚，此現象對於短多有利，後續行情的可操作性隨之增加。如今，相較於道瓊的創高、標普的強勢，連季線都尚未站上的台股，由於本波位階相對偏低，場外買盤陸續進場。

目前大盤初步構築了一個W底，以10/8日的高點16771點位置為頸線，而指數在站上W底頸線後，進行回測實屬正常；只要頸線能夠守穩，行情的可操作性就會持續。當前投資人心態也由初期還會不會破底？轉變為還會不會續漲？還能買進什麼股票？所謂「悲觀時越悲觀，樂觀時越樂觀。」就是此理。

現階段漲勢中，不僅強勢股續強，而低檔股近日也相繼跟進，特別是跌深的記憶體及航運股紛紛出現強彈，顯見市場對於跌深股悲觀情緒已逐漸消散。短線上，由於今年8月至今，貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海受到隔日沖賣壓干擾，未曾出現連續兩根以上長紅，故這次反彈關鍵即在於能否拉出連續長紅，進而洗掉隔日沖者的籌碼，如此反彈才有機會挑戰季線。

隨著晶圓代工廠增加產能，整體晶片缺貨潮有機會在明年逐步解決，此舉對於先前飽受缺料之苦的電動車、伺服器、網通等產業明年營運有利。繼一路看好的電池材料如康普、美琪瑪、聚和、中碳等，近日看好的車用二極體如台半、強茂、德微、朋程等走高後，近日車用導線架的順德、界霖、長科等也加溫。至於先前新車亮相後，一度拉回的鴻海集團電動車概念股如廣宇、乙盛-KY、鴻準等股價也止穩走強，顯見泛電動車族群在晶片短缺問題逐漸有解下，買盤正在進駐。

至於網通族群，隨著各國加速發展低軌衛星，以滿足人工智慧(AI)、物聯網、車聯網等未來應用需求，相關商機逐漸浮現，如台揚、建漢、啟碁、昇貿、兆赫等股價近日相繼表態，也可留意。

另外，近期熱度大增的元宇宙概念股，在宏達電急漲後，偏愛新題材的資金正在點火，當中同屬王雪紅概念的威盛、威鋒等近日股價輪番走高，而布局VR／AR領域多時的驊訊、義隆電、鈺創等IC設計股也緩步墊高。當前由於時序進入10月下旬，明年轉機的重要性正迅速提升，選股不能單看過去營運，還要看未來成長性與轉機性，如此才不會錯過新一輪潛力股。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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