白宮25日表示，美國總統拜登已經簽署命令，要求從11月8日起，多數赴美外籍旅客須完全接種獲得美國食品藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）核准的新冠疫苗與出示出發前三天的檢驗陰性報告才能入境。此外美國還將解除對中國、印度與歐洲多數國家的旅遊限制。

目前獲得FDA與WHO認可的疫苗包括AZ、BNT／輝瑞、莫德納、嬌生、印度版AZ疫苗Covishield、中國國藥和科興疫苗等，台灣高端疫苗並不在名單內。

此外由於混打在許多國家已經日益普遍，白宮指出混打任兩劑獲得許可的疫苗，也會被視為完整接種，但兩劑間隔不得少於17天。

白宮還補充，下列幾大族群在未完整接種疫苗下依然能入境美國，當中包括未滿18歲孩童與青少年、出自健康因素無法施打疫苗與疫苗完整接種率不到10％國家的非旅遊旅客，這些國家多集中在非洲、將近有50國。然而在豁免名單中的民眾欲在美國停留60天，則仍須接種疫苗。

白宮這項旅遊新規也取代了美國前總統川普（Donald Trump）去年為遏止疫情擴散，對過去14天內曾造訪中國、印度、英國與歐洲26個申根國家的非美國公民實施旅遊禁令。

美國總統拜登在公告中表示，「取消先前在疫情期間實施的國家旅遊限制，並且採用取決於疫苗接種的航空政策，恢復前往美國的安全國際航空旅遊，是符合美國的利益」。

拜登政府還發布航空公司必須遵守的詳細規對，以確保外籍旅客在登機飛往美國前已經接種疫苗。

外籍旅客登機前除了要提供官方來源的疫苗接種文件、當中最後一劑施打時間至少要比出發日期早兩周，另外還要出示起飛前72小時內進行的病毒檢測陰性證明。至於未接種疫苗者，則需提供出發前24小時進行的病毒檢測證明。