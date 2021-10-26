中央銀行公布9月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額統計，房貸達8.544兆元，土建融為2.702兆元，續雙創歷史新高，但年增率雙雙下滑至9.38％及16.29％。

根據央行統計，9月房貸餘額已連續55個月創歷史新高，餘額月增647.18億元，較8月的312.02億元，增加達95.36％，也遠高於7月的452.91，但低於6月的823.4億元及5月的772.62億元。土建融餘額累計連續31個月創歷史新高，餘額月增192.10億元、創7個月新低。顯示房地合一課稅2.0新制7月上路後，對炒房發揮一定的效力。

觀察9月六都合計移轉棟數月增27.7％、年減12.2％，台北市月增27.7％、年減20.6％，新北市月增18.7％、年減17.3％，桃園市月增26.2％、年減14.5％，台中市月增36.9％、年減17.6％，台南市月增18.5％、年增4.2％，高雄市月增40.7％、年增4.9％。與房貸餘額增加的情況相符。

土建融9月餘額年增率又下滑，銀行房貸主管指出，先前2～6月連續五個月下滑，僅7月小幅反彈，8、9月又連二個月走低，基本上反應整體房市趨勢，通常建商對房市敏感度高，5月本土疫情升三級推案延後，7月房地合一課稅2.0上路，緊接著是民俗月，顯現對第四季房市交易旺季看法偏保守。