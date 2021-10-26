強攻數位化有成，元大銀行拿下三大國家品牌玉山獎。對此元大銀指出，今年在國家品牌玉山獎的獎項中，已一舉囊括「傑出企業獎」、「最佳產品獎」、「最佳人氣品牌獎」三項大獎肯定；對於最新數位化成果，元大銀行也指出，今年前三季線上申辦平台交易總筆數及數位通路交易總筆數，已較去年同期成長達98％，成長力道由此可見。

元大銀行在多元金融商品、推動創新綠色金融服務、新興科技結合金融商品深化發展上，均有相當著力，元大銀認為數位化發展成果能獲得玉山獎評審團青睞的重要關鍵有三項，包括客戶意見持續蒐集與反饋、強化一條龍服務、以直覺化操作來達到便利的數位生活為目標。

元大銀指出，其行動銀行APP近二年有相當的升級，尤其是元大銀行自2019年起進行「愛上數位行動的日常」行動銀行全新改版後，為達到「一機在手、行動隨我」的目標，持續藉由面對面的分行實地訪查、直效數位客戶滿意度調查、建置「數位種子」培訓全行具有數位金融職能專長的人才、多方蒐集客戶意見與反饋、持續優化系統平台等有效策略，並於行內舉辦數位力創新競賽，將最接地氣的創意提案納入優先開發，因此能年年提升數位客戶的使用滿意度。

元大銀也指出，不同於同業著重於「單一產品或服務」，元大銀行從客戶角度出發，設想客戶使用單一服務時相關連帶需求，造就線上服務並非單點式，而是一條龍、周延而完整，讓客戶在服務體驗過程能感到輕鬆又便利。同時元大銀行數據應用服務團隊，更進一步分析基金定期定額業務，發掘年輕族群有小額投資的需求，順勢推出精選優質基金定期定額百元投資/日日扣/自由選理財服務，以「全通路財富管理體驗」，讓財富管理成為生活中的一部分，小資族理財也能輕鬆無負擔。

在新興科技應用發展、拓展金融場景及數位生態圈經營等展獲亦為元大銀數位發展的亮點。元大銀表示，元大銀的數位金融服務已屢獲國內外專業機構肯定，並以提供「線下零接觸、線上零距離」無接觸交易服務模式為目標，不喊看不懂的科技口號，只給客戶最直覺的行動操作以及最輕鬆的數位生活體驗。尤其以元大校園金流服務為例，元大銀致力於打造真正「無現金」校園生活，不僅受到校園師生高人氣的好評與肯定，更連年受到獲得國家品牌玉山獎的肯定，於2020年榮獲最佳產品獎、2021年榮獲最佳人氣品牌獎。