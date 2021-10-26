大立光（3008）因近六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達110元，且當日收盤價為近6個營業日最高；宏達電（2498）因最近六個營業日累積收盤漲幅達43.56％；威盛（2388）因最近六個營業日累積收盤漲幅達34.79％，且26日成交量為近60個營業日均量之7.70倍。三檔26日飆股均遭證交所列注意股票。

證交所26日公告，列注意股的還有杏輝、汎德永業、光磊、一詮、健和興、建漢、通嘉、康普、新唐、立積、詮欣、力成及越南控-DR等股，26日均遭證交所公告列注意股。