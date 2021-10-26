今年是澳洲在台辦事處成立40年，澳辦今晚透過新聞稿表示，未來一年將訂為「澳台情誼年」。澳洲駐台代表露珍怡也宣佈推出「40年、40個故事」計畫，透過受訪者的個人故事，從澳洲或台灣觀點帶大家感受澳台間深厚的雙邊關係。

露珍怡表示：「我對未來一年充滿期待。藉澳洲辦事處在台成立40週年慶祝澳台情誼，再適合不過；『40年、40個故事』計畫更是充分地印證了我們溫暖、深厚和持久的連結。

「40年、40個故事」前導片中，可見各領域優秀的代表性人物，包括台灣棒球界「森林王子」張泰山、「澳亞飛航訓練中心」總經理邱佳昇、中油海外事務組長彭鉯雯、童書作家Kathy Cheng以及顧問田記禮。澳洲辦事處在接下來的一年裡，將陸續公布更多與「40年、40個故事」特寫人物相關的採訪。

澳洲辦事處成立 於1981 年，致力於強化澳台雙邊關係。自 1990 年澳台首次展開貿易對話迄今，澳台互惠互利的貿易關係在疫情爆發前來到兩百億澳元（約新台幣四千億），雙向投資額更在2020 年達到三百一十億澳元（約新台幣六千二百億），為雙方人民帶來了就業機會和經濟成長。

為紀念這重要時刻，澳辦與「國家文化藝術基金會」攜手合作，宣布發起「澳台情誼年藝術交流合作計畫」，以支持澳台年輕人 – 尤其是原住民族群 – 間的文化與藝術交流。

露珍怡指出，「藝術是我們身分認同的核心，這令人期待的合作計畫將有助進一步拓展澳洲和台灣本就已相當密切的文化及民間交流。」

露珍怡說，無論是在能礦產業、農業、醫療衛生、生技、金融服務、教育和青年交流，或是共同促進性別平等、原住民發展機會、社會創新、數位科技、治理和人權，以及我們在國際場域上的合作，澳台合作夥伴關係從未如此緊密，但更重要的是我們人民之間長久、深厚的情誼。

露珍怡特別感謝所有的合作夥伴對澳台關係的支持，也期待在「澳台情誼年」期間及之後的每一天，跟大家繼續一起合作，深化澳洲與台灣的情誼，促進我們共同目標。