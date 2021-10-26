胡潤研究院今（26）日發布《2021胡潤品牌榜》，200強最具價值中國品牌上榜。貴州茅台連續第4次成為「最具價值中國品牌」，也是是唯一兆元級（人民幣，下同）品牌。五糧液品牌價值3000億元，超過天貓和淘寶，排名上升3位至第二。

據金融界網報導，200榜單總價值8.1兆元，雖然比去年下降12％，但仍然是5年前的2倍、10年前的3倍。

微信品牌價值上漲2％至2450億元，排名上升3位至第四。抖音品牌價值上漲至去年的3.5倍，是價值漲幅第二大的品牌，以2400億元位列第五，是唯一一個新進前十的品牌。

小鵬汽車是價值漲幅最大品牌，增長至去年的近4倍，達到290億元。7個品牌價值增長超1倍，包括長城汽車、蔚來、比亞迪、李寧和石頭。美團和中國平安跌出十強，品牌價值都下降4成左右，以1350億元並列第11。

以蔚來為首的汽車行業價值增長最快，平均漲幅121％；其次是以抖音為首的娛樂行業和以海天為首的食品飲料行業，平均漲幅分別為19％和13％。

金融仍然是上榜品牌最多的行業，有38個品牌上榜，比去年少4個；酒類排第二，有20個品牌上榜，比去年多5個；食品飲料排第三，有19個品牌上榜，比去年多8個。前三大行業上榜品牌數量占整張榜單近4成。

34個新上榜品牌，來自食品飲料行業的最多，有10個。新上榜品牌依次是科沃斯、周大福、李錦記、康師傅、捨得、福臨門、Boss直聘、中金公司、衛龍、貨拉拉、興盛優選、銳澳、旺旺、滔搏運動、老乾媽、謙尋、知乎、劍南春、波司登、元氣森林、EMS、珀萊雅、美ONE、歐派、六個核桃、51job、迎駕、口子窖、喜茶、YY直播、哈囉出行、潔柔、金六福、悅刻。

新東方、學而思等6個教育品牌落榜，恒大、金地等4個房地產品牌落榜，金融行業也有國信證券、光大證券等4個品牌落榜。

200榜單中有122個是民營品牌，占比61％，比去年多4個，5年前民營品牌占比49％，十年前42％。60個民營品牌進入百強，比去年多2個。7個民營品牌進入全國十強，比去年少1個。34個新上榜品牌中，31個是民營品牌。

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