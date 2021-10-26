為加強外籍移工的法治概念，嘉義縣勞工暨青年發展處為移工開辦法治教育課程。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣目前移工數有1萬2393人，產業類占6488人，為加強外籍移工的法治概念，嘉義縣勞工暨青年發展處為移工開辦法治教育課程，以輕鬆愉快方式加強移工法令知識，讓他們進一步了解職安問題。

縣府、勞動部近年積極改善勞工職場環境，盼落實中小型事業單位職業安全衛生及降低職災發生率，又考慮到移工來台工作，語言、文字生疏，更需要透過多元方式讓移工朋友了解職安或法令問題，縣府近年不定期辦課程、活動，甚至派專車接送，提高移工朋友參與意願，現有時一場活動就多達6、70位移工參與，反應不俗。

勞青處勞工行政科長黃吉良指出，移工最常發生的違法狀況包括騎電動自行車未戴安全帽，想多賺點錢而非法打工，甚至是超時工作等等，為避免移工不慎觸法，加深與台灣的情感連結，縣府積極舉辦各類課程、活動，甚至歌唱比賽，讓移工有機會舒緩工作壓力，也增進法令知識，減少因語言落差而產生的違法風險。

黃吉良說，疫情後舉辦的第一場「移工法治教育宣導暨手作休閒聯誼活動」，就是以輕鬆愉快方式來強化移工法令知識，並請專家學者到工廠內，現場教導改善工作環境，以保護產業鏈每一位工作者權益。