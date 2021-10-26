民進黨針對年底四項公投已擬好戰略，黨內高層透露，全黨都會總動員備戰。民進黨將會「四箭齊發」，透過「基層面對面，台灣更有力」等四個面向，「陸戰」及「空戰」聯合作戰，決戰八週，向社會溝通。

此外，疫情大爆發後，民進黨至今採視訊方式召開中常會及中執會，民進黨高層透露，明天民進黨中執會恢復實體會議，除了黨主席蔡英文總統針對公投發表談話，也將同時討論通過公投案的活動規劃。民進黨計劃於本週展開「台灣更有力」公投說明會，透過和基層民眾面對面溝通，針對四個公投案對台灣的真實影響以及政府當前施政成果向民眾報告，並爭取民眾投下「四個不同意」公投票。

黨內高層指出，民進黨已規劃透過300場說明會來針對公投事項向基層民眾說明，因為疫情而暫時中止，但相關準備工作並沒有停止。但公投案在國民黨等人的操弄下已經變調，甚至成為國民黨發動政爭的工具，對於國家施政的穩定已經造成重大影響。很多中小企業與基層民眾都對於公投案通過後可能造成社會的動盪感到不安，因此民進黨訴求「四個不同意，台灣更有力」，就是希望號召民眾對公投投下不同意票，讓台灣能夠「止亂」。這樣台灣才會更有力氣迎接疫情後的挑戰，台灣才會更有力氣促成能源轉型、台美關係等重大國家發展目標。

黨內高層指出，面對年底公投，由於事涉政府整體施政目標，全黨都會總動員備戰。民進黨將會「四箭齊發」，透過至少四個面向來進行社會溝通；一是「基層面對面，台灣更有力」，透過「台灣更有力」公投說明會到各地和基層民眾面對面座談。「溝通不會縮水，國家不能倒退」，包含黨主席蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌以及所有的黨公職也將會兵分多路深入各縣市鄉鎮宣講。

黨內高層說，第二是「擴大社會力，台灣更有力」，這一次面對公投案的挑戰，民進黨也會努力擴大和社會力的連結與溝通，目前預計將規劃有北中南三場針對社團的宣講活動，讓更多的民眾了解四項公投案對於國家發展的影響，也號召一同加入，讓台灣更有力。

黨內高層說，第三是「錯假不要信，台灣更有力」行政部門專業說明，破除錯假訊息。民進黨也會透過既有的組織與社群系統，協助澄清眾多錯假訊息的擴散。

最後是「線上加線下，台灣更有力」，黨內高層說，不僅「陸戰」，「空戰」也會全面展開。網路社群等通路、既有的大眾媒體管道，也都會兼顧；明天中執會後，民進黨也會同步推出公投的主視覺與官方的公投資訊頁面，以利社會大眾了解民進黨對於公投的態度與資訊。後續也將會進一步推出相關的周邊文宣品，「讓線上的網友也成為線下的夥伴，台灣會更有力」。

民進黨高層指出，除了上訴四個面向外，也還有「四＋N」項的專案計畫發展中，雖然只有八週的時間，但「週週要有力」，已經是全黨共識，後續將會視整體情勢與規劃進度，陸續向外界說明。