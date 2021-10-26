美國超級富豪身價嚇人，目前財富總值已突破5兆美元，但政府卻課不到部份富豪的稅，包括亞馬遜創辦人貝佐斯與特斯拉創辦人穆斯克都曾好幾年未繳任何所得稅。為解決此一亂象，據悉民主黨即將公布針對億萬富豪課徵資本利得稅的草案。

根據美國不平等政策研究所與美國公平稅收協會的研究報告顯示，美國億萬富豪自疫情爆發以來財富淨值飆漲70％，總財富一舉突破5兆美元大關。

疫情爆發前，美國億萬富豪人數約614人，如今已經增至745人。

根據ProPublica今年6月公布的報告指出，金融巨鱷索羅斯(George Soros)已連續3年未繳聯邦所得稅，而貝佐斯與穆斯克之前也曾好多年都避開所有聯邦所得稅的稅負。

ProPublica調查報告還發現，股神巴菲特所繳交的平均稅率為19％，亞馬遜的貝佐斯為23％，特斯拉的穆斯克大約30％。目前美國所得稅稅率天花板為37％，資本利得稅最高稅率則僅20％。

美國公平稅收協會執行董事克萊門提(Frank Clemente)表示，「疫情期間美國億萬富豪投資的股票大幅增值，但迄今不用繳任何的資本利得稅。」

拜登政府早已表明將課徵富豪稅，據消息人士透露，民主黨最快周二將公布對這700多名超級有錢人開徵資本利得稅的草案，這些富豪每年將根據包括股票等資產增值部份繳交資本利得稅。

按照目前稅制，資本利得稅只有在出售股票後才需報繳。

眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)指出，民主黨向億萬富豪徵稅的計畫目標將為國庫帶來最多2500億美元的稅收，藉以作為支應擴大社會安全網與對抗氣候變遷所需的經費。

消息人士表示，根據草案規畫，資本利得稅課徵的資產為股票與其他易於交易的資產，課稅的對象為資產超過10億美元或連續3年年所得逾1億美元的富豪。

不過，稅務專家指出，富豪資本利得稅法案即便通過，運作時恐難落實，因為部份富豪可能會將易於交易的資產轉移至其他不用課稅的資產，而且若行情重挫時，這些富豪甚至還可享有稅負減免。