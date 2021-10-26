陳柏霖在《詭扯》中首度用台語演戲。（陳俊吉攝）

38歲陳柏霖睽違8年推出台灣作品，在動作喜劇《詭扯》中扮黑吃黑的警察，不只豁出去自毀形象，更獻出他出道22年的電影配樂處女作，和好友一起奮鬥了半年的時間，最後精簡完的版本總共是46段，他驕傲說「每段不同角色我都有給不一樣的音樂跟旋律」，甚至比拍攝期還常，讓他忍不住表示：「那段時間一直待在錄音室，我比陳意涵見到許富翔（陳意涵老公）的時間都還多了。」

提到當初做電影配樂的動機，陳柏霖笑喊：「可能一開始太有自信，那時候不能出國，就想說做個音樂。」透露那段時間常常關在家裡想音樂，因為事前沒有配樂的經驗，不知道會因為剪接要一直重抓時間軸，總共看過6個版本的《詭扯》，是他看過最多次的電影，「配樂真的有讓我累到」，這次也只收了很基本的費用，至於怎麼不連片尾主題曲也順便包辦自己唱？他急忙搖頭說：「我唱歌會嚇死人，害到這部片，我做音樂就好。」

除了配樂外，更是他首度用台語演戲，還有裸上半身的橋段，但沒有提前鍛鍊，「我覺得痞痞的『鋒哥』（片中角色名）不太需要」，不過加上武打戲這些都不是最難的，陳柏霖透露「憋笑」才是最大的考驗，特別是是劉冠廷揭露真目目及侯彥西的「爆米花」哏讓他笑到克制不住，也因為現場有很多即興橋段，算是大家的集體創作，讓他直呼拍得很開心，「很喜歡大家的合作跟化學反應，之前喜劇比較少拍，覺得可以繼續往這方向前進下去，多了一種戲路的選擇」。

而他在片中與飾演謎樣女鬼的陳意涵有場倒掛吻戲，被問到是否會怕鬼時，他說「我是怕驚喜的人，如果我已經知道有鬼的話就不會，不知道的話就會嚇到」，但自己卻是很喜歡給別人驚喜的類型。在被媒體追問何時要給大家驚喜時（指公布喜訊），他則表示目前正在拍戲中，所以還沒有打算往下一步邁進。《詭扯》11月12日上映。