前總統馬英九今出席台灣玉山科技協會20週年慶祝大會暨論壇，呼籲蔡英文總統盡快在立法院通過兩岸協議監督條例，審查服貿協議，讓兩岸能展現自由化與開放決心，有利於雙方加入跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP。

馬英九致詞時指出，今年台灣的經濟成長超過5％，兩岸貿易的貢獻厥功至偉；而台灣和大陸這個月都申請加入CPTPP，「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）也運作11年，帶來大量貿易順差，沒有ECFA會出現嚴重的全球貿易逆差。

馬英九提到，ECFA擴點部分只談到早收清單的1／10，服貿又因太陽花學運被卡在立院，所以未來兩岸都會有這樣的挑戰，面臨能不能進去CPTPP的問題。他說，20年前加入WTO也有這個問題，經過雙方協調先後加入，只差1個月。

馬英九認為，面對CPTPP的挑戰，兩岸應該如何因應，這是一個非常關鍵的問題。而馬強調，如果兩岸能善用、慎用這個挑戰，也許不但雙方都可以加入CPTPP，兩岸敵意也可以降低。

馬英九呼籲，蔡總統趕快在立法院通過兩岸協議監督條例，來審查服貿協議，讓雙方能展現自由化與開放決心，有利於雙方加入CPTPP。若能做到這點，過去5年來兩岸冰封狀況可以緩解，不但能創造雙贏，也能為兩岸6年來關係惡化創造停損點與和解，應要不分黨派研商推動。

此外，針對台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，面臨第二階段連署罷免的台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐，呼籲國民黨主席朱立倫「適可而止」，並指陳柏惟遭罷免是中共勢力滲透所致。馬英九直言，什麼事情都抹紅，這國家怎麼治理？「完全聽不懂他在講什麼」。