有40年歷史的鶯歌公有市場2020年起進行翻修，2樓則規劃改造為美食廣場，預計明年中對外營運，新北市市場處今舉辦招商說明會，預計招募23家攤商，目標打造「新北第一站」美食天地，租金視攤位大小月租金從2468元到2萬9498元，即日起至12月30日開放申請。

市場處指出，只要設籍新北市且年滿20歲的自然人或經政府立案的法人或商號皆可申請，另特別保留身心障礙人士及原住民各3％優先錄取名額。申請進駐需於12月30日前繳交攤位申請表、營運計劃書及相關證明文件，後續經委員會針對經營特色、設備投資、品牌設計及回饋計畫等採書面審查，依評分高低進行錄取，另為促進在地就業、推動市場商品多元性及鼓勵青年創業，設籍鶯歌區居民、新住民及40歲以下青年，列入評選加分項目。

此外，進駐攤商經營期間以4年為限，可申請續約1次，以4年為原則，表現特優者可專案申請續約8年，總經營期間最長12年。市場處更針對成功進駐攤商祭出租金抵扣方案，於攤商進駐初期提供援助，每攤可折抵投入設備成本總經費50％，最高6萬5000元，力挺微型創業。

市場處長盛筱蓉表示，台灣經歷了2年的疫情，經濟面受到很大程度的衝擊，希望藉由這次鶯歌美食廣場改造的契機，活化地方經濟，美食廣場將肩負起新北美食的招牌，串聯陶瓷文化及周邊景點，打造鶯歌市場成為觀光、藝術、美食三合一的重要節點，匯聚人流、金流與商流。