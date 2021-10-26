中國湖北省武漢市蔡甸區一名張姓中共代理村支書全家5口，25日凌晨遭一名高姓嫌犯持刀行兇致死，嫌犯之後又殺死1名駕駛劫車逃逸，中途又撞死1名路人後跳江，目前下落不明。

這是繼福建莆田日前發生嫌犯歐金中因遭受不公待遇，涉嫌憤而動手滅門的血案後，又一樁死傷人數更多的血案。加上死者為中共基層幹部全家，再度引發中國社會關注。

不過，這名高姓嫌犯的行兇動機目前不明。而他與張姓代理村支書及家人之間的關係，以及是否因政務推動或涉及私人恩怨而種下殺機，至今也未明朗。

綜合正觀新聞等媒體報導及蔡甸區公安分局通報，現年39歲的高姓嫌犯，24日深夜前往武漢市蔡甸區消泗鄉一處村莊，持刀進入張姓代理村支書家中，先將村支書及其妻子殺害。此時，村支書的兒媳抱著未滿1歲的孫子下樓查看，也遭嫌犯殺害。

據報導，高姓嫌犯還進一步上樓，殺害另2名幼童，其中1人死亡，另1人事後被發現尚有氣息，已送醫急救。而嫌犯逃跑後，先是攔劫1輛小轎車，並將駕駛殺害後駕車逃逸，中途又撞倒1名路人，2人均告不治。25日早上6時，高姓嫌犯逃到武漢長江大橋上跳入江中，目前尚未尋獲。

報導指出，張姓代理村支書的族弟表示，他曾見到嫌犯進門，以為是來辦事洽公，20分鐘後就離去了，沒聽到異常動靜。

村民則指出，張姓代理村支書先前擔任村裡黨支部的小組長，負責防汛工作10多年，「任勞任怨受村民認可」，1年前因村支書空缺被臨時推選代理職務，今年即將退休。至於兇手，村民都表示不認識。（編輯：張淑伶）1101026