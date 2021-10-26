1名網友說他的朋友是台大碩士生，畢業後目前工作月薪最多有10萬，個性、長相、待人處事都不錯，卻至今26歲仍母胎單身，日前他的朋友認識1名小2歲的醫學系女生，原本2人相處熱絡，直到女方得知他的朋友母胎單身後態度整個冷掉，讓他代替朋友上網發問「母胎很扣分嗎？」

該名網友在Dcard上發文「母胎單身扣分嗎」，他說他的1名朋友是臺大碩士畢業，今年26歲，目前工作穩定薪水約8、9萬，加班後月薪會破十萬，工作認真、脾氣好、也溫柔，除了身高矮一點大概170公分，「長得也不差，但一直母胎單身，他也很想交女友」。

原PO的朋友母胎單身，日前認識1名小2歲的醫學系女生，原本2人相處熱絡，直到女方得知他母胎單身後態度整個冷掉。（翻攝自Dcard）

該名網友說，他的朋友日前遇到1名小他2歲、讀醫學系的女生，「也是蠻正蠻可愛的，朋友好像很喜歡她」，2人相處原本相當熱絡，不過女方自從得知他的朋友是母胎單身後就「有點冷掉了」，他說女方交往過3任，他因此發文詢問其他網友意見，「母胎很扣分嗎？」

其他網友則留言說，「先承認朋友就是自己」、「我是覺得母胎單不會扣分啊，是不是有其他原因」、「我不討厭母胎單身，母胎單身不會有前女友的困擾，但討厭講不聽的木頭」、「她冷掉就冷掉，自己的價值由自己決定，不怕找不到，才26歲」、「母胎不是就是一張白紙，很好調教啊」。