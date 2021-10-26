對於林昶佐罷免案，《美麗島電子報》董事長吳子嘉26日接受《中時新聞網》專訪時表示，立委陳柏惟被罷免後，接下來年底三大戰役，民進黨一定會全力正面迎戰，將會是一場殊死戰。吳子嘉說，林昶佐罷免案第三階段投票，很可能會排在年底12月公投後，而這也會導致他被罷免的可能性非常大，因為他犯下一個錯誤。

吳子嘉分析，年底連續的三場戰役「4大公投、林昶佐罷免、台中第二選區立委補選」，都將轉變成政黨對決，執政的民進黨沒有一場敢輕忽，一定是黨主席蔡英文親自御駕親征，率領民進黨正面迎戰，和國民黨主席朱立倫決一死戰，一定會是一場殊死戰，毫無彈性空間，非打到底不可。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉26日接受《中時新聞網》專訪。(圖/中時新聞網)

談及林昶佐罷免罷免案，吳子嘉認為，鑑於林昶佐選區特殊性，他被罷免掉的可能性非常大，因為他犯下一個錯誤就是，過去衛福部常務次長石崇良，當時在立院備詢汙名化萬華，稱萬華是疫情破口，民進黨要把3+11破口甩鍋給萬華，林昶佐還反過來幫石崇良說話，那時候還鬧的全國皆知。吳子嘉強調，且這件事還是2020 年疫情最大的爭議點，如果讓民進黨承認，3+11是疫情破口，那等於要扛下疫情期間死去的8、900條人命的責任問題，那2022選舉，民進黨就沒得選了，也因此民進黨才極力要把責任推給台北市長柯文哲，推給民眾黨，讓民進黨解套。

吳子嘉強調，而這也是直到今天，林昶佐被罷免，仍不願意幫萬華人說話的原因，若他一直躲躲閃閃、呼攏，把話題不斷扯去抗中保台，這太小題大作了，「我覺得萬華人不會買單」。

吳子嘉建議，其實林昶佐只要出面說明，「萬華不是疫情破口，3+11桃園諾富特飯店才是」，但直到今天都沒出來說明，吳子嘉認為，因為林昶佐根本沒能力處理，因為只要他出來處理(說明)，就會跟民進黨產生利益衝突，那民進黨就不會保護他了，他敗是敗在結構上的失敗。