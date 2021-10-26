蔡英文總統（左）26日出席「台灣玉山科技協會20周年慶祝大會」，台上不時與台積電創辦人張忠謀（右）交換意見。（鄧博仁攝）

台積電創辦人張忠謀（左）26日出席台灣玉山20週年慶祝大會暨論壇演講「經營人的學習與成長」 ，他與所有演講者都捐出所有演講費用。（鄧博仁攝）

台灣玉山科技協會20周年慶祝大會暨論壇-晚宴

台灣玉山科技協會今(26日)舉行20周年慶祝大會暨論壇晚宴，台積電創辦人張忠謀受訪表示，目前半導體缺貨看不到盡頭，但終究會緩解。

張忠謀表示，2年前他出席台積電運動會，就說明台積電將成為兵家必爭之地，現在來看依舊如此，而且未來地位愈來愈重要。至於半導體缺貨問題，目前看不到何時會不缺貨，但終究會緩解。

張忠謀在退休後，數度代表總統蔡英文參與亞太經合會（APEC），並在今年的會議上針對半導體市況提出建言，認為過去數十年的自由貿易促進半導體技術發展，因此越趨複雜的技術將使供應鏈走向「境外」，若各國打算自給自足、在各國境內建立生產線，只會讓成本提升和技術進展的腳步放緩，結果仍將會是無法充分自給自足和成本高昂的供應鏈。

張忠謀在2019年11月、同時也是退休後的首場台積電運動會上亮相，提到台積電在平和時期作為全球供應鏈的一環就好，但在亂世之下，將成為兵家必爭之地。台積電身為全球晶圓代工龍頭，如今受到各國邀請前往設廠，讓台灣的半導體實力被世界看見。

張忠謀在2018年6月股東會正式宣布退休後，交棒台積電董事長給劉德音，魏哲家則是接任台積電總裁，並成功帶領台積電度過電腦中毒、光阻劑異常事件，台積電也成功在7奈米製程導入極紫外光(EUV)微影技術後，拉開與競爭對手三星電子的技術差距，並在5奈米、3奈米等製程節點上陸續投產，甚至是2奈米製程研發推進，讓台積電成為晶圓代工領域的技術領先者。