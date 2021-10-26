傻子與白痴睽違2年發行專輯《Year of Fate》。（相信音樂提供）

傻子與白痴在北京今日美術館《Year of Fate》舉行記者會。（相信音樂提供）

傻子與白痴在北京今日美術館《Year of Fate》舉行記者會。（相信音樂提供）

由蔡維澤、徐維均、鄭光良、李沂邦組成的「傻子與白痴」，主唱蔡維澤在音樂節目《明日之子2》奪冠後，2019年發行的首張專輯《夜長夢少》獲得好評，並入圍金音獎最佳新人獎，不僅是各大音樂祭爭相邀約的對象，巡迴演出更是場場爆滿。25日，他們在北京今日美術館舉行《Year of Fate》專輯記者會，暢聊專輯創作概念，對他們來說，這張專輯首要目標想要帶給樂迷更多風景、更遼闊視野，而不是像第一張專輯像是和自己在房間的對話。

新專輯《Year of Fate》可看出他們的心境改變與成長，有6首英文歌曲，他們說：「這張專輯的創作過程，是從曲而非詞開始的，以目前我們對這張專輯整體音樂氣質的設想來看，詞曲的咬合程度還是英文會更自然。」但無論是英文或中文，他們更希望帶給歌迷的是音樂本質，一切都是順其自然，他們表示：「這不是一張會被語言限制的作品，在聆聽的時候，能更直接地以音樂本身的能量和聽眾之間產生更『原始』的感官聯結。」

第一波主打歌〈OY〉帶有英倫色彩，昨釋出的〈第一支舞〉則改編自葉佳修的作品，這首歌承載他們人生很重要的回憶，學校辦舞會一定會有這首歌，輕柔的旋律，讓人忍不住跟著歌曲舞動，因此被歌迷稱為「舞會必備歌曲」。

此外，「傻子與白痴」也將展開新專輯巡演，28日從深圳起跑，將到廣州、上海、寧波、成都、重慶、南京、濟南等城市，目前已宣布16場，台灣場次也在安排中。