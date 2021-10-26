大甲高中美工科第一屆學生進行「微笑光之旅」走讀，深入探索地方產業與文化。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

大甲高中美工科第一屆學生進行「微笑光之旅」走讀，深入探索地方產業與文化。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

大甲高中美工科第一屆學生進行「微笑光之旅」走讀，深入探索地方產業與文化。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲高中美工科今年復科，第一屆學生進行「微笑光之旅」走讀，包括以「綠色忘憂」及「紫金小鎮」兩條路線，深入探索地方產業與文化。校長蕭建華指出，校外活動經驗與課堂學習成果結合，可做為學生歷程檔案重要素材，更落實新課綱體驗學習的精神。

「微笑光之旅」產學合作地方走讀計畫分為「綠色忘憂」及「紫金小鎮」兩部分；「綠色忘憂」於17日舉行，沿途飽覽大甲、外埔、后里小鎮等田園風光與文化風土，並以外埔忘憂谷水稻農作場景做為美感體驗舞台。

「紫金小鎮」則在26日進行，主要探索大甲城歷史與經濟物產，尋訪老街建築、青創店家、漆藝工坊、品嘗地方特色食物等，深度探索地方產業與文化，並融入訪談、紀錄、攝影、美編、體驗及人際互動等教學活動，落實戶外教育以及實踐課堂外的教學模式。

大甲高中校長蕭建華指出，學生藉由參與微笑光之旅的產學合作計畫，結合參與校外活動經驗與課堂上學習成果，作為學生歷程檔案製作重要素材，更可了解自己在高中生涯的成長軌跡 ，教學需要與生活及在地結合，更需要在地社團與企業的支持，感謝他們作為教育的強力後盾與合作夥伴。

大甲高中指出，「微笑光之旅」計畫由美工學程主任林秋萍與轉型城鎮協會理事長陳禎萍合作企劃，與大甲地方自行車產業、在地優質店家及返鄉創青共商研討發展。