台中捷運綠線通車加上中科園區、台中工業區、精密科學園區形成的黃金科技長廊，為南屯區挹注強勁撐盤動能，加上區域內擁豐富綠地及成熟商圈，剛性購屋需求強，包括雙橡園、國泰、磐鈺等品牌建商，近一年屢傳高價交易案，重塑南屯區域行情天花板。

根據台中市地政局資料統計，2018年前三季，南屯區移轉棟數僅2486棟；2019年已達到2800棟、寫下近五年新高，年增幅達12.6％；2020年及2021年，預期將維持在2800棟以上，顯見區域房市熱度居高不墜。

觀察內政部實價登錄資料，近一年南屯區前五大高價交易案，依序為五期大墩商圈的「磐鈺雲華」6樓戶，以總價3898萬元成交，扣除車位後，每坪單價高達74.7萬元，不僅高出社區行情不少，也創下區域新高價，預料應為特殊戶別。

其次是七期「雙橡園1617」29樓及17樓戶，分別以每坪約62.4萬元成交；10月份首次出現預售實登的七期「國泰The Park」，頂樓樓中樓148.8坪，則以總價7550萬元成交，每坪單價達58.5萬元；第五名為「雙橡園V1特區」24樓戶，總面積113.85坪、以總價5760萬元成交，每坪單價56.57萬元。

南屯區前五大高價交易案中，囊括三筆交易的雙橡園開發，已將全台唯一的「豪宅3.0服務」列為產品標配，堅持在每天進出的行車動線體貼住戶，將原本可做為銷售停車空間，規劃出獨立「進」、「出」的車道系統，還有服務電梯獨立裝修動線，讓住戶回家的空間動線仍維持舒適乾淨。

在軟服務部分，由專業主廚團隊進駐社區提供一日六餐及頂級桌宴，憑藉遠超市場的硬體規劃及頂級軟服務，席捲中部富豪圈。其中，位於七期文心森林公園第一排的「雙橡園1617」，去年甫落成，即以每坪55.2萬元擠入台中十大豪宅榜之列，社區交屋不到一年入住率已達六成。

預售市場部分，以七期指標新案「國泰The Park」最受矚目，目前全案銷售率已達98％，僅餘頂樓115坪空中別墅及50坪店面，實價登錄日後將持續揭露售價，有望推升區域行情。

而國泰建設今年購入七期大墩七街、大觀路口土地，距離「國泰The park」基地僅一街之隔，最快在2022年第三季進場，業界推估，每坪單價恐將突破65萬元大關。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，台中人口紅利加持下，置產、換屋需求強，加上近兩年原物料、人工、土地齊漲，帶動房價穩定上揚，尤其具品牌力加持的個案，保值性強，又具身分象徵性，房價創高並不意外。