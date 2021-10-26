為促進台泰農業合作及加強兩國農企業實質交流，農委會與泰國農業暨合作部於10月26日共同舉辦「2021台泰循環農業商業應用分享會」，會議以「生物、循環及綠色農業帶動區域永續發展」為主軸，期盼共創循環農業商機，並呼應泰國刻正推動的生物循環綠色經濟模式（Bio Circular Green Economy BCG）與我國於2016年提出的新南向政策，達成亞太地區農業永續發展與經濟互利共榮的目標。

本次會議實體與線上計有超過200位台灣與泰國產官學研代表參與，達成多項雙方可強化合作領域，包括：利用農業剩餘資源開發多種循環產品，例如台灣主要發展香蕉纖維、茶粉造粒、初級燃料棒及生物炭，而泰國則針對咖啡渣、榴槤殼及香蕉皮等材料有豐富研究成果，未來雙方可就此深化合作，透過跨域應用於紡織飾品、寵物用品、美妝及汽車內裝百貨等產品；此外，為偏遠農村導入現代化農業，建置熱電聯用的加工廠，可以為糧食安全及改善收入提供解方；至於在畜牧方面，雙方皆提出負責任的生產與消費、環境友善飼養，以及廢棄物轉換為沼氣能源與肥料，以減少溫室氣體排放及化學肥料使用，並結合智慧精準管理。

泰國農業部副常務次長在開幕致詞表示，新冠肺炎疫情導致各國及區域經濟發展未能達到預期目標，泰國政府將透過整合政策，以實現經濟、社會與環境之間的平衡。該國正積極發展生物、循環及綠色經濟的永續成長模式，應用科技及創新技術，推動改善農業與糧食系統，以建立可持續性、安全的生產與消費體系，相信本次商業分享會對於台泰雙方公私部門都是一個很好的機會，在循環農業各個領域進行討論與交流，將可促進雙方農業與食品領域共同合作升級，並提供業者合作契機。

農委會表示，為因應全球氣候異常與資源耗竭，各國政府透過農業科技的應用及資源優化與再利用，積極推動循環農業，同時創造出新的商業模式。台泰兩國多年來在農業合作著有成效，本次會議係依據第七屆台泰農業合作會議決議辦理，邀請雙方專家與產業代表，由「創新發展與應用」、「農業剩餘資源加值再利用」及「整合智能科技優化產量」等三大面向，針對「禽糞再利用相關設備」、「運用智慧乳牛養殖之機器及技術」、「即飲咖啡及茶之包裝技術」，以及「榴槤、香蕉廢料加工技術」等多項議題進行分享與交流，透過會議向泰國介紹台灣相關技術與設備業者，不僅讓台泰雙方在循環農業的合作更為緊密，也將提供兩國在後疫情時代深化產業與技術合作的機會。