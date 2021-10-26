曾擔任日本首相和副首相、目前為自民黨副總裁（副黨主席）的麻生太郎，25日在街頭演說中，稱北海道稻米之所以變好吃，是由於全球暖化的緣故；日本媒體表示，其發言完全未提及農民們進行品種改良的努力，更與全球共同阻止全球暖化的目標背道而馳，引發外界抨擊。

《朝日新聞》報導，麻生太郎25日於北海道小樽市發表街頭演說，稱全球暖化「並非只有壞處」，並以北海道產的稻米為例，說從前北海道米一度被稱為「麻煩道米」，但在氣溫上升下，北海道米已成為美味的米飯，多種品牌的米獲獎並得以出口。

《每日新聞》指出，麻生太郎將北海道米品質提升的功勞，全數歸功於氣溫上升，完全忽視當地農民對行品種改良的努力，且其發言中提到的北海道米品牌名稱錯誤，引發外界抨擊；「共同社」則表示，自民黨為爭取農民的選票，近期持續關注米價等相關議題，但直接肯定全球暖化現象的發言卻引起更大爭議。

此發言出現的時機十分敏感，因為日本首相岸田文雄26日才宣布，將在31日眾議院大選結束後，立即前往英國參加「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）。日本官房長官松野博一26日則在記者會上表示，政府不會對個別國會議員的發言做出評論。

《週刊女性PRIME》指出，麻生太郎是日本政界有名的失言王。在他擔任日本首相期間，2008年曾稱「普通人哪會理解有錢人家後代的痛苦」；2009年直接對學生們說「沒錢就別結婚」；2013年擔任日本副首相期間，則在討論臨終護理議題時，稱應該讓想死而不得的長者「趕快去死」等。