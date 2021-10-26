中國證券報26日從供應鏈人士處獲悉，大陸ODM（原始設計製造商）龍頭公司聞泰科技已經通過蘋果審廠認證，拿到蘋果2022年新款MacBook Air獨家組裝訂單。聞泰科技已開始在浙江、江蘇、雲南等地廠區鋪設生產線。供應鏈人士還透露，聞泰科技還拿到了蘋果的其他專案。

值得注意的是，聞泰科技旗下安世半導體是蘋果iPhone功率器件供應商。今年上半年，聞泰科技收購了歐菲光向蘋果iPhone供應攝像頭模組的業務資產。業內人士認為，聞泰科技有望借此打入蘋果iPhone攝像頭模組業務。

10月8日，中國證券報從知情人士處獲悉，聞泰科技子公司得爾塔正在緊張試產，預計最快月底復工複產。得爾塔是光學模組領域全球領先的供應商之一，同時是全球知名品牌的核心供應商之一。得爾塔此前是歐菲光子公司，從事蘋果公司攝像頭模組業務，今年上半年被聞泰科技收購。