據統計，1970年以來，全球股市第四季上漲機率高達近八成，投信法人指出，9月全球股市下跌約5％，10月上半市場的整理期將進一步消化，前波的修正，正提供好買點。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，雖然近期面臨美國債務上限及中國恆大債務危機等問題，但皆屬區域性事件且暫無蔓延危機。另就央行的態度分析，美聯準會（Fed）雖然在2021年底前可能進行縮減購債（Taper），但Taper所代表的意義只是市場資金變多的幅度下降，而不是資金變少。另一方面，中國在經濟放緩壓力下，後市潛在貨幣寬鬆的機會，亦即市場資金仍算充裕。且就歷史經驗來看，縮表從談起到實行，股市不見得轉弱，投資人毋須過度擔憂，反而應該趁低檔撿便宜。

蘇聖峰表示，從中期角度看，破壞式創新與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁，未來3～5年半數以上產業仍能找到切入點，這會持續反應在優質企業營收與獲利的擴張上，若第四季預期降低、或2021年上半年展望也降低，反而提高2022年的上檔空間。科技股方面，優先挑選基本面能見度較高的績優股；消費股方面，布局有長期題材的個股，看好電商、支付類股的成長動能；金融股是re-open或是利率上揚概念中較好的選擇，逢低亦可留意；醫療股方面，可以較具成長潛力的數位醫療、醫材為切入點。