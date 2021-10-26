衛福部醫福會執行長的王必勝被週刊爆料不倫戀，與一名小他15歲的林姓護理師外遇多年。衛福部長陳時中今天至立法院備詢前受訪表示，對於私領域的事他不便多談。對於有PTT鄉民拿他跟前台北市議員童仲彥做比較，喊出「阿童對邱主任那真摯的告白，還比較誠信吧？」，對此，童仲彥傍晚回應此事表示，「王必勝永遠是抗疫英雄」，對他只有感恩，別再拿阿童跟必勝比。何必追殺他呢？

王必勝今被爆出與小自己15歲的護理師搞曖昧，短短一個月探視護理師母女9次，對此，王必勝本人則回應說，「我跟她是認識很久的同事，偶爾會去吃飯、走走，孩子不是我的，是她跟前男友生的，他們已經分手了。」

一名網友今在PTT上發文表示，如果他也有個「老同事」單身又要自己帶孩子，看著對方很辛苦想幫忙，他應該會帶著老婆一起去。「單獨兩人在那邊帶小孩唬爛不唬爛？你老婆怎麼想？我老公真男人去幫別人帶小孩？」

不過，也有部分網友認為這次王必勝爆出不倫戀屬私德問題，不應忽略他防疫有功這件事情，但原PO卻不認同，他認為這是身為政治人物的誠信問題，如今看來「反而阿童（童仲彥）對邱主任那真摯的告白還比較誠信吧？」

對於網友討論，童仲彥26日透過臉書回應表示，他只在乎王必勝抗疫有功，救了多少人命，自己並不在乎他外面是不是有生小孩，「家家有本難唸的經，只要他不是像有的人假專業用騙的，不以私害公，何必追殺他呢？各位，你們的感情婚姻，都如童話的公主王子般美好嗎？」。

童仲彥強調，「對王必勝我只有感恩，別再拿阿童跟必勝比」，文末並以Hashtag強調「王必勝永遠是抗疫英雄」。