古寧頭戰役走過72個風雨歲月，陣亡官兵英靈長眠太武山下。（李金生攝）

國防部後指部指揮官姜振中（中）率部向長眠地下的先烈英靈致敬。（李金生攝）

後指部指揮官姜振中中將率部向長眠地下的先烈英靈致敬，在裊裊青煙中傳達金門軍民對他們犧牲、奉獻的無盡哀思和悼念。（李金生攝）

紀念法會由金門縣佛教會、地藏王菩提禪寺協會及太武山海印寺等佛教團體共同協辦，並邀請台灣6名高僧專程跨海助念，場面莊嚴肅穆。（李金生攝）

紀念「古寧頭戰役」72周年，國防部後備指揮部與金門縣佛教會今（26）日在太武山公墓舉辦超薦法會，後指部指揮官姜振中中將率部向長眠地下的先烈英靈致敬，在裊裊青煙中傳達金門軍民對他們犧牲、奉獻的無盡哀思和悼念。

「古寧頭戰役」爆發於1949年10月25日0時30分許，國共雙方激戰3天，最終以共軍全軍覆沒，5000多人被俘，4000名共軍與2000多名國軍陣亡落幕。72年後的今天，古寧頭海域依舊潮來潮往，昔日滾滾黃沙早已硝煙散盡，但兩岸大時代的往事並未如煙。

姜振中中將在金防部指揮官任內，即規畫這項在太武山舉辦的超薦法會，在金門佛教弘法基金會、太武山海印寺住持釋性海法師和盈春閣餐廳負責人李甘桐的響應和支持下，結合地方佛教團體大力促成。

今天的周年紀念法會由金門縣佛教會、地藏王菩提禪寺協會及太武山海印寺等佛教團體共同協辦，並邀請台灣6名高僧專程跨海助念。姜振中再率同北區、中區指揮官虔敬祭拜，向在這場戰役中犧牲的官兵，致上最崇高的敬意，也祈祝護佑軍民平安，順利推動各項防務和建設工作。

法會共設供108桌，祭品較往年更加豐富，主辦單位還虔誠準備山東饅頭、辣椒醬與麵食，讓來自各省的官兵英靈享用家鄉味，為莊嚴法會平添幾許溫馨。