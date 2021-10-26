工程車停路中遭硬上猛撞 肇事車頭炸裂網怒：交通錐呢？（1分25秒處）

1輛工程車今（26）停駛在國道某處內側時，竟遭到後方黑車在絲毫未減速下直直衝撞上，影片中黑車猛烈撞上後當場零件四散，車頭幾乎僅剩一半，不過有不少網友質疑工程車後方根本沒有交通錐警告，也有人笑說是在測試CRV耐撞程度，「肯定睡覺或在滑手機」、「老婆不給我換車，只好出絕招」。

臉書「記者爆料網」日前公開1段今（26日）發生在國道的驚悚車禍影片，影片中1輛工程車停在國道內側車道上進行施工，影片前半部分後方車輛發現工程車皆自動開到外車道避開，但影片後半部分，卻有1輛黑車竟直直開在內車道，絲毫未剎車減速之下就狠狠衝撞工程車。

1輛工程車今（26）停駛在國道某處內側時，竟遭到後方黑車在絲毫未減速下直直衝撞上，影片中黑車猛烈撞上後當場零件四散，車頭幾乎僅剩一半。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

影片中，黑車駕駛疑似一時恍惚未注意前方車況，竟直接衝向前方停在路中間的工程車，導致黑車車頭當場炸出零件，車頭扭曲變形，引擎蓋幾乎呈現「對折」狀態，透過擋風玻璃還能看到安全氣囊炸開，目前駕駛傷勢未知；而影片的PO文內容指出「駕駛怎麼沒注意到呢？」

不過不少網友認為工程車後方沒有放置三角錐，也有過失；有人留言說「肯定分心、發呆、滑手機、打瞌睡，這種廢掉比較不會危害到路人」、「撞了還不想下車呢」、「測試CRV耐撞程度=可買」、「可能想換車吧」、「自動駕駛？」、「CRV撞擊測試」、「老婆不給我換車，只好出絕招」。