現代感情觀中，性關係被認為是維繫情感的重要環節，不少人主張婚前要「試車」，以免發現不合來不及。不過一名年輕女表示，近期與一名自己感興趣的對象聊到感情觀，對方竟表示習慣「交往前試車」，讓女子相當困惑。不少網友直言這種說法根本「騙砲吧」、「試完就達到目的了啊」；不過也有人認為，「想就做不想就不做」，沒有什麼丟臉或吃虧的問題。

一名女子在Dcard發文，表示最近遇到一個感興趣的對象，談到感情觀的話題，對方直接表示「交往前會試車」，因為他覺得性在愛情中很重要，也是潤滑劑。

這讓原PO相當疑惑，「如果哪天我們關係更進一步時，難道我也要先給他試車嗎？真的沒辦法理解試車是什麼情況」，原PO認為只要夠喜歡對方，其他東西都是其次的，對方除了這點外，她都算能接受，猶豫該當朋友就好還是繼續發展下去，「被試車的風險實在是太大了」。

大部分網友看完，一致認為：「騙砲」、「騙砲」、「試完就達到目的了啊，馬上可以跟下一個妹妹聊感情觀囉」、「騙砲渣男，請放生，順帶告知好姐妹，然後我覺得試車真的很難聽」、「他只是連營造氣氛上床都懶得做的人而已」、「不正常啊⋯難道你交往不是建立在感情基礎上嗎？誰跟你交往前試車，那是啥毀，這擺明就是我想吃掉你啊」、「妳就是覺得不正常才會問，那妳都覺得不正常了還要給他試車嗎？」。

不過另一派網友則認為：「你只要先誠實問自己想不想跟這個人做，想就做，不想就不做，就這樣，如果你自己想做，那做完了就算他是渣男幹完就跑，你也不會虧，因為你本來就想做嘛，想做愛沒有甚麼好丟臉的」、「本來就沒有對與錯，只有自己想或不想，而且誰說試車就一定是渣男 ？這種事真的沒有一定的答案」、「試車也不只是你給他試啊 同時也是他給你試」、「正常，我跟其中三任女友都是先試，或是砲友轉正，還有一任是自己要求先試車，不用只看一面倒的留言而拘束自己的觀念」。