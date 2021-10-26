台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，被問及是否會回高雄時，他表示「我現在在台中，就是台中人」。對此，前民進黨立委郭正亮斷言，陳柏惟不會在台中深耕，若返回高雄有很高機率能選上議員，且未來還可能威脅到在地的民進黨立委候選人；郭正亮更指出，如果陳柏惟到高雄市三民區參選，那有意在該區參選的前民進黨桃園市議員王浩宇就掛了。

宅神朱學恒26日邀請郭正亮一起進行網路直播，朱學恒表示，陳柏惟在那區到2028年才能選。不過，郭正亮卻說，「他不會來這一區了啦」，並指他回高雄就能選上議員了，且以他目前的狀況，在高雄任何一區選議員都會上，而且他的票數會衝高，「我認為一定在2萬5以上」，會砍掉一個綠的，然後他可能就在高雄找機會把現任立委幹掉，「所以他不會回來啦」。

朱學恒聞言感到有點難以置信，「真的假的」。郭正亮指出，請問這一區陳柏惟有認真經營過嗎？如果是當議員非經營不可，議員不可能打高空，選民服務就是挖水溝，貓不見也找你。朱學恒接著說，「甚至有人被關，你也要想辦法安排接見」。郭正亮坦言，自己就處理過這種案件，並指陳柏惟就會在高雄生根了，且若陳真的到三民區去參選，三民區的立委是管碧玲，但她早晚會退休，但本來有機會頂他位置的人就要擔心了，因為陳柏惟來勢洶洶」。

朱學恒指出，陳柏惟現在被捧成這樣，不來勢洶洶不浪費嗎？郭正亮認為，那是假設他一路平穩，萬一他當議員又出事呢？郭正亮還直言，陳柏惟在高雄參選議員「一定上」。朱學恒則說，「這麼有信心？他現在還山盟海誓說不離開台中，你相信他嗎？」郭正亮回答，「不可能」。

朱學恒表示，《美麗島電子報》董事長吳子嘉說，陳柏惟會留在台中成為正國會側翼。郭正亮分析，這樣還是要等到2028，且比起在台中要經營議員，高雄比較容易。朱學恒說，「因為區域小對不對？」郭正亮補充，三民區很綠，且本來是高雄市長陳其邁的選區。

朱學恒問郭正亮，「所以你的假設是陳柏惟不可能蹲在台中？」郭正亮推測，頂多來幫忙補選，除非他要給王浩宇面子，不然他去三民區王浩宇就掛了。朱學恒質疑，「他怎麼會給王浩宇面子？這兩人關係又不是很好」，郭正亮聞言後哈哈大笑。