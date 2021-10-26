塔利班在阿富汗掌權後，聲稱已平息幾個盤踞在邊境地區的反塔利班力量。先前遭到塔利班圍攻的民族抵抗陣線(NRF)不敵攻勢轉入山區進行遊擊戰，近日又再度對國際發聲，表明該組織已重新集結，在阿富汗東北部與中國接壤的巴達赫尚省(Badakhshan)組織武裝力量進行反塔利班軍事行動。

俄羅斯《衛星通訊社》報導，阿富汗反塔利班力量民族抵抗陣線發言人阿里．納紮里（Ali Nazary）在推特上發文稱，NRF已開始在巴達赫尚省實施行動以打擊塔利班、「基地組織」和「伊斯蘭國」等組織的恐怖分子。

阿富汗反塔利班武力民族抵抗陣線轉入山區進行遊擊戰，目前在與中國接壤的巴達赫尚省重新組織武裝持續對抗塔利班。（圖／推特@alinazary）

納紮里宣稱，「歷史上，巴達赫尚的人民一直在為自由和正義奮鬥，他們打算繼續這樣做，直到取得勝利。」

報導說，NRF發言人還在推特上發佈了一段巴達赫尚省「反塔利班戰士」的視頻。視頻顯示他們宣誓效忠NRF及其領導人小馬蘇德（Ahmad Massoud），同時宣佈將對塔利班發動遊擊戰。巴達赫尚省位於阿富汗東北部，面積約4.7萬平方公里，其東部狹長地區就是與中國接壤的瓦罕走廊(Wakhan Corridor)。

The NRF has started its resistance in Badakhshan province Afghanistan against the Taliban Al Qaeda & ISIS terrorists. The people of Badakhshan throughout history have been struggling for freedom & justice and they intend to continue this until they achieve victory. #Freedom pic.twitter.com/jdX2FlNJSj — Ali Maisam Nazary (@alinazary) October 25 2021

此外，納紮里10月23日也曾表示，位於阿富汗中部帕爾旺省的反塔力量成員也已準備投入戰鬥。

塔利班於今年8月初對阿富汗政府軍的攻勢，幾乎毫無遭遇抵抗地迅速推進，幾天內已進入首都喀布爾並控制總統府，隨即宣佈阿富汗內戰結束。西方國家公民以及曾與西方合作的阿富汗人從美軍守衛的喀布爾機場大規模撤離，逃難的狀況極為混亂，倉皇撤退的美軍也因此遭到國內與國際上的嚴厲批評。

Parwan province’s freedom fighters have pledged their allegiance to the NRF and its leader @AhmadMassoud01. Other provinces will join NRF’s struggle for freedom and justice very soon. pic.twitter.com/MpS0KOqbAq — Ali Maisam Nazary (@alinazary) October 23 2021

塔利班9月初公佈阿富汗臨時政府成員名單後，與聚集在龐吉夏省的反塔利班民族抵抗陣線展開激戰，經過2次規模較大的戰役後，塔利班聲稱已肅清龐吉夏的反抗武力，但NRF領導人小馬蘇德隨後表示「抵抗仍在繼續」，可能轉入鄰近的巴達赫尚省繼續奮戰。

媒體報導稱，阿富汗臨時政府發言人在10月21日曾駁斥了有關民族抵抗陣線NRF仍在活動的報導。