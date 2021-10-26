在美國租車巨擘赫茲（Hertz）下訂10萬台電動車消息的助攻下，電動車大廠特斯拉（Tesla）25日股價飆破一千美元，帶動市值突破一兆美元。摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）看好特斯拉電動車銷量表現，將其目標價格從900美元調升32％至1200美元，並將投資評等維持在「加碼」。

特斯拉周一股價大漲12.66％，每股報1024.86美元，市值攀抵1.03兆美元。

赫茲周一宣布向特斯拉訂購10萬台電動車，並預計於明年底完成交車。這是電動車史上最大一筆訂單、合約價值逾40億美元，大幅提振投資人對於電動車打入主流的信心，令特斯拉股價狂飆、市值突破1兆美元，成為美國第五家躋身兆元俱樂部企業，與蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌母公司Alphabet齊名。

特斯拉日前公布第三季亮眼財報後，促使大摩將其目標價格調高至1200美元。大摩分析師瓊納斯（Adam Jonas）如今預測特斯拉2030年時每年電動車銷量上看810萬台，高於先前預測的580萬台。