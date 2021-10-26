許多人喜歡吃麵食，尤其台灣麵食種類眾多，光是一種麵就有好幾種吃法，包括乾麵、湯麵、炒麵、羹麵、拌麵等等，營養師列出12種台灣人最愛吃的麵食熱量排行榜，沒想到一碗500克不到的羊肉炒麵，熱量近千卡，光是麵條的澱粉量就等同2碗白飯，同時還喝下2大匙的油，恐讓你一餐就熱量爆表。

營養師程涵宇在臉書粉專整理出下列12款台灣人最愛吃的麵食熱量排行：

1. 羊肉炒麵 488g/ 974大卡

羊肉炒麵的問題出在太油跟麵條份量大，一份的羊肉炒麵含有2大湯匙的油，麵條的澱粉量接近2碗飯，建議盡量少油，並且分食較好。

2. 牛肉麵 817g/ 969大卡

若想吃牛肉麵又怕胖，最好不要用高油、高熱量的牛腩，建議選擇低熱量的牛腱肉，因為每100g的牛腩肉有331大卡，而牛腱肉則只有 139大卡，相同重量，牛腩足足多了2.4倍的熱量，還多了5倍的油，而且比牛腱少了25%的蛋白質。此外，建議點小份的麵條，並搭配豆乾、海帶或燙青菜小菜，同時補充蛋白質及膳食纖維更健康。

3. 大滷麵 762g/ 850大卡

這道是肉多並且肉也裹粉的那種喔所以熱量來到了850

濃稠的勾芡湯加上麵條，澱粉量就超過一碗飯，而且因為這種湯裡混合著肉、香菇、木耳、筍絲、胡蘿蔔、蛋花等，通常把料吃完的同時，也等於把高熱量的湯也喝完了。

4. 花枝炒麵 435g/768大卡

雖然花枝本身低脂低熱量，不過有跟羊肉炒麵一樣的問題，就是高油，一份花枝炒麵的油脂也是將近2湯匙。

5. 排骨酥麵 738g/ 747大卡

炸排骨裹的粉有近1/4碗飯的量，加上麵條本身的澱粉量也至少約等於一碗飯，因此建議點小份淺嚐即止，最好湯也不要喝完。

6. 肉羹麵 532g/ 709大卡

因為勾芡，澱粉量高，勾芡的肉羹湯，澱粉量約等於1/4碗飯，也就是70大卡，跟同樣份量的清湯相比，羹湯就多了70大卡；即使只有肉羹湯、沒有麵，熱量也有450大卡。

7. 麻醬麵 350g/ 637大卡

內含芝麻醬大約1.5至2湯匙，不過至少有豐富的鈣質、膳食纖維、維生素Ｅ、鉀離子，建議搭配雞蛋、青菜一起吃，營養更完整。

8. 鍋燒意麵 772g/ 607大卡

油炸過的意麵，麵體本身的油就大於一湯匙，建議選擇別種麵條，例如改成鍋燒烏龍麵，光麵體的熱量瞬間就可以減少1/3。

9. 涼麵 347g/ 579大卡

缺少了蛋白質、蔬菜，又容易造成餐後血糖飆升，建議可將油麵改為蕎麥麵，麵條的熱量就可減少8%，還可讓膳食纖維增加4.4倍。

10. 鵝肉湯麵 682g/ 579大卡

鵝肉、鴨肉本身就是高鐵、高鋅、高蛋白、低脂，但麵條的澱粉量仍等於一碗飯，湯裡的油也接近一湯匙，因此建議麵湯斟酌食用。

11. 蛤仔麵 383g/ 434大卡

由於是清湯，加上蛤仔熱量低，所以熱量在500大卡內，不過麵條麵條澱粉量仍等於一碗飯。

12. 陽春麵 338g/ 379大卡

清湯搭配瘦肉片，所以熱量較低，建議搭配一顆蛋及燙青菜營養更均衡。

程涵宇提醒，上述12種麵食，不管熱量高低，麵條本身的澱粉量都約等於一碗飯，因此建議最好選擇小碗、清湯，並搭配燙青菜、豆乾、海帶、蛋，才能吃得更健康。