伍女家屬控訴桂男冷血傳訊：「過來收屍」。（翻攝《正觀新聞》）

大陸四川省重慶開州區發生一起母親帶著3歲女兒墜樓雙亡悲劇，據了解，伍姓女子是在與桂姓丈夫激烈爭吵後發生事故，伍女家屬控訴，事發後近半小時，桂男不但沒叫救護車，還拍照傳到女方家族微信群，並冷血發文：「過來收屍」。

據大陸媒體《正觀新聞》報導，事件發生在去年10月，其後當地的檢察院審查認為案件不涉及刑事成分，身為公職人員的桂男被黨內嚴重警告處分，死者家屬不滿這一結果。

根據重慶市開州區檢察院給伍女家屬的控申案件回覆函顯示，事件經過為伍女、桂男夫婦凌晨為了女兒夜間哭鬧及感冒就醫問題發生爭吵，當日早上7時49分，桂男獨自離家晨跑回到家中時，發現書房反鎖，女兒在書房內哭泣，伍女則揚言要帶女兒去死。

之後，桂男發現伍女懷抱女兒坐在書房窗戶上，桂男強踹房門未果，跑到隔壁房間窗戶邊勸阻。伍女及其女兒的死因是高墜傷所致，不涉及刑事案件。

不過伍女的父親表示，女兒和孫女墜樓後近半小時的時間裡，桂男並未報警也沒有撥打120急救電話，報案的是附近居民。甚至還有目擊者說，「當時女方還有氣」。

伍女家屬更提供聊天截圖顯示，事發當日早上，桂男在伍家家族微信群裡，發了2張伍女和其女兒墜樓後有血跡的照片，還發送了「過來收屍」幾個字。

伍女家屬痛訴，伍女曾多次透露遭桂男虐打，例如在2017年7月，伍女曾稱「我男的把我打了」，「是真的下了狠手」。伍女又曾在2019年以家暴名義提起離婚訴訟，不過當時桂男謊稱自己有腫瘤，伍女隨後撤訴。