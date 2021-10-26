In Between之間餐廳餐券澎湃海陸主菜最低76折優惠。（誠品行旅提供）

台北國際旅展即將登場，數家飯店推出線上旅展，住宿券、餐券祭優惠價吸客。煙波國際觀光集團線上旅展自今（26）日至11月9日於官網開跑，集團聯合住宿券單張僅2199元，平日入住煙波宜蘭館，最低下殺23折起，購買20張再贈1張，平均只需2094元。

煙波國際觀光集團表示，分別在新竹、花蓮、宜蘭及台南等地皆有駐點館別，其中，「煙波新竹湖濱館」為台灣10大親子飯店，並擁有2300坪室內育樂空間，以親子室內樂園「卡樂星球」聞名，近期推出全新「地球尋寶主題房」及獨家尋寶遊戲，搭配溜滑梯、攀岩牆設施，並攜手英國木質玩具品牌Le Toy Van 打造遊樂休憩複合式空間，將玩樂場域延伸至房內。

誠品行旅自11月1日至14日於官網開放線上旅展，以餐券為主打，祭出最低69折優惠，The Chapter Café無國界料理「饗樂單人套餐券」1組2張2380元，In Between之間餐廳首度推出套餐券，每張2190元，凡於開賣首5日單筆消費滿5000元可抽獎，最大獎項為12月31日入住跨年煙火房。