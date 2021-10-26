「台灣民意基金會」今（26）日公布最新民調，年底12月4大公投中，反萊豬、珍愛藻礁和公投綁大選三大公投案呈現一面倒，將可順利過關。重啟核四公投也逆轉為同意者領先，如果蔡政府沒有任何有效作為，四項公投將篤定全數過關。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，4大公投若全數通過，行政院長蘇貞昌應該會被倒閣，但若形成政黨對決，就另當別論了。

國民黨醒了？刪Q過後再攻4公投！ 吳子嘉分析藍綠對決最新態勢｜2021.10.26 @中時新聞網

4大公投民調。(圖/台灣民意基金會提供)

「台灣民意基金會」今天(26日)公布的四大公投案最新民調，在「反萊豬」公投部分，如果明天投票，有68.1％傾向投同意票，25.7％傾向投不同意票，1.5％尚未決定，1.1％不投票，3.7％不知道、拒答。

基金會董事長游盈隆表示，台灣人反萊豬公投的投票傾向，有六成八同意，二成六不同意，同意票將比不同意票多42.4個百分點，反萊豬公投將獲壓倒性勝利。從過去三次的調查來看，可以發現傾向投同意票者是節節上升的。

在「珍愛藻礁」公投方面，有47.7％傾向投同意票，29.6％傾向投不同意票，6.1％尚未決定，2.2％不投票，14.5％不知道、拒答。換言之，四成八同意，三成不同意，同意票將比不同意票多18.1個百分點，發起藻礁公投的團體將獲壓倒性勝利。

在「公投綁大選」公投案方面，57.4％傾向投同意票，34.2％傾向投不同意票，1.7％尚未決定，1.1％不投票，5.6％不知道、拒答。亦即有五成七同意，三成四不同意，同意票將比不同意票多23.2個百分點，推動「公投綁大選」的一方將獲得壓倒性勝利。

至於「重啟核四公投案」，有46.7％投同意票，41.7％投不同意票，3.7％尚未決定，1.3％不投票，6.6％不知道、拒答。同意票將比不同意票多5個百分點，「重啟核四」公投推動者將贏得勝利。

游盈隆表示，核四公投案與六個月前相較，傾向投同意票者增加3.2個百分點，而傾向投不同意票者減少2.3個百分點，這使得贊成與反對雙方出現逆轉的現象，且差距大到5個百分點；六個月前，不同意票尚比同意票多0.5個百分點，現在是同意票比不同意票多5個百分點，這是一項重大的轉變。

對於4大公投若全數過關，是否可能會被民意倒閣？吳子嘉26日接受《中時新聞網》專訪時表示，蘇貞昌被民意倒閣與否，理論上應該是會被倒閣，但若依據憲法規定，更換閣揆權力，是在總統蔡英文手上，但若日後演變成政黨對決的話，他認為，蘇貞昌反而不會被倒閣，因為朱立倫主席已經將公投定位成倒閣公投了，而這無形之中，等於保護了蘇貞昌。

因為政府若最後在4大公投全敗，蘇貞昌大可喊出雖敗猶榮，跟他當時選新北市長慘敗給侯友宜一樣，敗了可以接掌閣揆，如果這次再敗，依然可以繼續擔任閣揆。