陳妤、侯彥西飾演月老團的資深學長姐。（傳影提供）

九把刀新作《月老》除了3位男女主角柯震東、宋芸樺和王淨，和提名金馬獎最佳男配角的馬志翔外，還有超過10位明星跨刀演出，就連柯爸和柯媽都來尬一角，演完之後累了4天，柯震東就笑說：「這樣讓他們知道兒子演戲不是在吃喝玩樂，而且媽媽還特別去收驚，因為她從來沒有那麼累過，回去睡了4天好像都睡不飽，很怕被什麼東西煞到。」

陸明君、洪都拉斯、陳妤、侯彥西、蔡凡熙、劉奕兒、張立昂、蔡昌憲、禾浩辰、劉容嘉、阿飛等人都來客串，眾星一字排開相當驚人，每個人也都有亮眼的表現，讓九把刀心懷感恩說：「他們都是非常強大的演員，能有他們的驚人表現才能讓這個很奇特的劇情成立，我真的非常感動！」禾浩辰、蔡凡熙這2位九把刀御用的演員，這次演出機車的公子哥，更是片中的一大笑點，張立昂、劉奕兒則雖然戲份不多，卻都是相當關鍵的角色。另外兩個也很吃重的角色，更是特別找來陸明君飾演牛頭，和洪都拉斯飾演馬面，為該片更添看頭。

陳妤、侯彥西則飾演月老團的資深學長姐，陳妤笑曝：「剛開始看到這個劇本時，覺得真是太鬧了，所以在車上看劇本時一路狂笑，直到來讀本，才發現原來導演就是用這個方式在講故事。覺得他之前的作品就是那種鬧中帶著真心的感覺，而且會讓人想要了解導演到底要說什麼？」而侯彥西自己對於能夠參與《月老》演出特別開心，因為他早已在《那些年，我們一起追的女孩》中飾演勃起，和導演九把刀相當熟識。電影11月24日上映。