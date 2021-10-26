推特創辦人Jack Dorsey近日提出「惡性通膨」警告，Jack Dorsey指出，各專家也以美國政府超寬鬆貨幣政策、供應鏈瓶頸、能源價格高漲等因素成為一個完美風暴。不過，有「科技女股神」之稱的方舟投資(Ark invest)執行長伍德(Cathie wood)本周一(25日)在推特上回應事實並非如此，最後連特斯拉執行長馬斯克也加入討論話題。

美國9月消費者物價指數（CPI）年增率5.4%，達近30年來高點，不斷上升的通膨壓力也成為近期各個經濟學家砲轟美國聯準會(Fed)放任、主席鮑爾先前不斷聲稱通膨只是暫時性的，但近期也改口稱通膨高檔的態勢恐怕繼續維持一陣子。

Jack Dorsey提出的惡性通膨觀點也正極端化這種說法。Cathie wood則是回覆推文指稱：「2008～2009年，Fed開始量化寬鬆政策，我認為通膨壓力會起飛，但我錯了。取而代之的是，貨幣流通速度下降，消除了通膨的衝擊，目前速度正在下降。」

Cathie wood指出，相信通貨緊縮會有3大力量來源，將克服對全球經濟造成嚴重破壞的供應鏈危機，所引發的通膨現象。

第一，通縮的力量是科技創新，包括人工智慧(AI)訓練成本、每年以40～70%速度下降，這是一種破紀錄的通縮力量，每個產業以及企業都可能在5～10年，因為AI而有根本性的改變。

第二，當成本和價格下降時，消費者和企業期待未來價格還會下跌而暫緩購買，如此一來就會降低貨幣流通速度。2008～2009年之間科技和電信泡沫破滅以及全球金融危機以來，許多公司已經迎合短期股東想要當下獲利的念頭，所以他們利用資產負債表支付股息、回購股票，來製造每股收益。

也因如此，這些企業沒有繼續創新且在上面投入足夠資金，很有可能被迫打折出售商品償還債務，帶來通縮。

第三，周期性問題。在新冠疫情期間，消費激增，但企業倒閉或是緊縮業務，面對突然暴增的2～3倍下單量，企業爭先恐後追加訂單，但隨著消費旺季結束，企業將面臨產能過剩，價格應該會回落，尤其是一些大宗貨物價格，例如木材等，目前已經腰斬。

Cathie wood認為，大宗貨物價格下跌，雖然也有一部分來自周期性，但跟北京當局的打壓價格飆漲行動也相當有關係。

不過，馬斯克也回覆推文，卻指稱「我不知道長期是怎樣，但短期已經看到強大的通膨壓力」，似乎不太支持Cathie wood的觀點。