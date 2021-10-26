全球首檔比特幣期貨ETF上周風光在美國掛牌，但美國證交會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）周一警告，目前加密幣市場對於投資人的保護機制仍然不足，暗示SEC短期內仍無放行比特幣現貨ETF的規畫。

ProShares的比特幣策略ETF上周一成功在美掛牌，成為第一檔在美國上市的比特幣期貨ETF，同時也是成交量第二大的基金。有著ProShares帶路，Valkyrie的策略ETF在上周四掛牌，Van Eck的投資商品也將在本周上市。

詹斯勒周一在雅虎財經全球市場峰會上指出，加密貨幣市場規模已超過2兆美元，市場高速成長，但仍需要額外的監管，才能確保投資人權益受到保護。

他表示，「若未適當的監管，我認為就如同我之前所說的，市場就會有點像早期美國西部未開化的蠻夷之地，加密幣市場遍及全球，每天24小時都在交易，並未設有防止詐欺、操縱與搶先交易等弊端的保護機制。」

投資比特幣期貨ETF的投資人係曝險期貨合約，而非實際持有比特幣，即便有些人認為直接買進比特幣是投資該加密資產最好的方式，詹斯勒認為，「監管機關並未跟上市場發展腳步，對投資人提供足夠的保護。」

他說，「大多數加密幣並未達到如同股市與債市保護投資人的要求。」

彭博資深ETF分析師波契納斯（Eric Balchunas）將詹斯勒此番評論形容為對出現首檔比特幣現貨ETF的可能性「潑冷水」。

波契納斯在推特發文指出，「看來在主管機關對加密幣交易所加強監管之前，比特幣現貨ETF申請掛牌都會遭到擱置。」

堪薩斯金融顧問業者ETF Store總裁吉拉西（Nate Geraci）也認同此一看法，他指出，「按照詹斯勒的相關評論，除非加密幣市場已達到相關法規監管要求，否則難以看到比特幣現貨ETF獲准掛牌。」