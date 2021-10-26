中國國務院總理李克強26日視訊出席第24次中國－東協領導人會議時，就下階段中國東協合作提出六點建議，包括深化經濟融合，推動區域全面經濟夥伴協定（RCEP）儘早生效，正式啟動中國東協自貿區升級後續談判，聯合可行性研究。

2020年11月，東協10個成員國與中國、日本、南韓、澳洲和紐西蘭正式簽署RCEP。 RCEP的生效需要至少6個東盟成員國和3個非東盟成員國的核准。RCEP成員國致力於在今年完成核准工作，使協定能從2022年1月1日起正式實施。

大陸央視報導，李克強強調，南海和平符合中國和東協國家共同利益，希望雙方拓展海上務實合作，早日達成南海行為準則。中方願同東協方舉辦建立對話關係30周年紀念峰會。

李克強提出的六點建議還包括加強抗疫政策溝通，中方願增加對東協國家疫苗和抗疫物資援助倡議，成立中國東協公共衛生科技合作中心。推動包容發展，加快推進構建藍色經濟夥伴關係，加強國際發展合作。

以及堅持創新驅動，落實好未來五年科技創新夥伴關係行動計劃。拓展綠色合作，共同應對氣候變化，維護全球和區域生物多樣性。夯實民意基礎，建立中國東協教育高官會晤機制。

應東協輪值主席國汶萊蘇丹哈桑納爾邀請，李克強於10月26日至27日出席第24次中國－東協領導人會議、第24次東協與中日韓領導人會議和第16屆東亞峰會。

此外，美國總統拜登將率領代表團，參與美國與東協峰會。這是自前總統川普2017年出席在馬尼拉舉行的東協－美國峰會以來，美國總統首次參加東協峰會。白宮表示，拜登計劃宣布斥資1.02億美元，加強與東協的戰略夥伴關係，資金將用於健康、氣候、經濟和教育項目。

路透引述分析人士稱，拜登將與東協領導人會晤反映其政府聯合盟友和合作夥伴共同對抗中國的努力。